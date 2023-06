Vindt Wout van Aert zijn hoogvorm voor de Tour de France? “Ik hoop nog een stap vooruit te zetten”

“Goed, maar niet buitengewoon.” Zo omschreef Wout van Aert (28) zijn tijdrit op de slotdag van de Ronde van Zwitserland. Die omschrijving is ook van toepassing op de rest van zijn week. Buitengewoon was hij vorig jaar in de Tour. Om de lat die hij daar legde opnieuw te overschrijden, gaat Van Aert nog op zoek naar die paar procentjes die hij mist om van bloedvorm te kunnen spreken.