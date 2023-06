Referendum kan in Mali op tal van plaatsen niet doorgaan door jihadistische dreigingen

In Mali hebben de burgers zich zondag in een referendum kunnen uitspreken over een nieuwe grondwet. Het was de eerste stembusgang sinds een militaire junta in 2020 de macht greep in het Afrikaanse land, maar vanwege de jihadistische dreiging en politieke onenigheid is het referendum in tal van plaatsen in het noorden en centrum van het land niet doorgegaan.

Ongeveer 8,4 miljoen Malinezen mochten ja of neen zeggen tegen de nieuwe grondwet. De leider van de junta, kolonel Assimi Goïta, bracht zijn stem uit in Kati, nabij de hoofdstad Bamako. “Ik ben ervan overtuigd dat dit referendum de weg zal openen naar een nieuw Mali, een sterk Mali, een doeltreffend Mali ten dienste van het welzijn van de bevolking”, verklaarde hij.

Maar de berichten uit de rest van het uitgestrekte land geven aan dat gewapende groepen in het noorden zoals verwacht de organisatie van het referendum hebben verhinderd in de strategische stad Kidal en de ruimere regio. In de regio van Menaka in het noordoosten, waar de terreurgroep Islamitische Staat opgang maakt, werd het stemmen om veiligheidsredenen beperkt tot de regionale hoofdstad.

Een consortium van nationale waarnemers (MODELE), gesteund door de Europese Unie, meldde dan weer dat er vanwege de onveiligheid niet kon gestemd worden in meer dan 80 stembureaus in de centraal gelegen regio van Mopti, één van de brandhaarden van het geweld dat Mali al meer dan tien jaar in zijn greep houdt. De waarnemers spraken ook over “een terroristische aanval” die het referendum heeft verstoord in Bodio, eveneens in het centrum van het land.

De grondwet versterkt de macht van de president. Tegenstanders stellen dat de tekst op maat is gemaakt van de junta, zodat de militairen na de geplande verkiezingen van februari 2024 de macht kan behouden. Anderen verzetten zich om andere redenen tegen de nieuwe grondwet. Zo staan invloedrijke religieuze organisaties vijandig tegenover het behoud van de scheiding van kerk en staat.

De resultaten worden binnen 72 uur verwacht.