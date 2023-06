Tanja Dexters (46) in huwelijksbootje gestapt: “Heerlijk huwelijksdiner”

Tanja Dexters (46) is getrouwd. De ex-miss België gaf het ‘ja’-woord aan haar partner Michaël Peeters. Onverwacht, want het huwelijk was verre van op voorhand gepland.

Het koppel vertoeft momenteel in Durbuy, waar ze hun vijfjarig jubileum vierden en er meteen een bijzonder feest van maakten: de twee gaven elkaar hun ‘ja’-woord. Dat deden ze in intieme kring. De trouw was een verrassing, zelfs voor de stiefzoon van Peeters, de 12-jarige Xavier: “Ik wist van niets. Deze namiddag kreeg ik ineens telefoon en hoorde ik dat ik naar het trouwfeest mocht komen. Ik was net klaar met studeren voor mijn examens. Het was echt heel leuk.”

Ceremoniemeester van dienst bleek bovendien Wout Bru. “We zijn momenteel nog bezig met het heerlijke huwelijksdiner”, vertelt Dexters aan de telefoon. Dat etentje gaat door in Le Grand Verre, het sterrenrestaurant van diezelfde Bru.