Opmerkelijke vaststelling. Alle basisspelers die bondscoach Domenico Tedesco in zijn eerste drie interlands gebruikte, hebben allen (ooit) voor Anderlecht of RC Genk gevoetbald. Van Lukaku over Mangala tot Theate. Da’s geen bewuste strategie – elke speler legde zijn eigen parcours af –, maar het zegt iets over de opleiding van die clubs.