Johnny Depp doet harten sneller slaan met knallend optreden op Graspop

Hollywood Vampires was het drinkemansclubje van rockicoon Alice Cooper. Vroeger werd er gezopen met beroemdheden als Keith Moon en John Lennon in een club in Los Angeles. Vandaag wellicht iets minder. Nu is het een hobbybandje met acteur Johnny Depp op gitaar, Alice zelf op zang en Joe Perry van Aerosmith op gitaar. Wie dacht dat we net als bij Billy Idol zouden getrakteerd zouden worden op een stel belegen rockers zat mis.

Alice Cooper mocht dan de frontman zijn. Alle aandacht ging toch naar de man rechts van hem op het podium. Johnny Depp liet een cigarillo achteloos uit zijn mond bengelen, keek met zijn typische Jack Sparrow-blik over de wei en speelde vooral ook een fijn stukje gitaar. Minder geweten door de massa, maar Depp startte zijn carrière met een eigen bandje dat bescheiden succes had voor hij acteur werd.

In het publiek stak iemand een bordje omhoog met de tekst ‘Fuck Amber Heard’. U weet wel, zijn ex die hem betichtte van huiselijk geweld en vervolgens ongelijk kreeg in de rechtbank. Boven het podium kwam een reusachtig gebit tevoorschijn. De show mocht er dus ook zijn.

Depp liet een paar weken geleden nog weten dat hij sukkelde met een enkelblessure. De Vampires moesten daarom een paar concerten afzeggen, maar in Dessel stond hij met een soort van gipsverband op het podium. Alles voor de rock’n roll. De acteur zong, tot tevredenheid van het publiek, ook een paar nummers. Ook dat deed hij niet slecht, onder meer met een propere versie van ‘Heroes’ van David Bowie. Depp -uitgedost met stoere pet en sjaaltje- nam even de tijd om zijn beste vriend en gitarist Jeff Beck te eren die begin dit jaar overleed.

Er werd afgesloten met ‘School’s Out’ van Alice Cooper. Dit was niet zomaar een sterrencollectief. Dit was een leuke band die helemaal thuishoorde op dit festival. En nee dames, ook wij weten niet in welk hotel Johnny Depp slaapt.