Cycloon eiste al 13 slachtoffers in Brazilië

Minstens dertien mensen zijn om het leven gekomen en vier anderen vermist na de doortocht van een tropische cycloon in het zuiden van Brazilië. Dat hebben de autoriteiten zondag gemeld.

Onophoudelijke regenbuien en hevige windstoten hebben zware schade aangebracht in tientallen gemeenten in de staat Rio Grande du Sud. “Het aantal doden is gestegen tot 13 en de zoektocht naar vermisten gaat voort”, zo meldde de civiele bescherming van de deelstaat op Twitter.

Een eerdere balans had melding gemaakt van elf doden. Het aantal vermisten ging wel naar omlaag, van twintig op zaterdag naar vier. De vermisten kwamen allemaal uit het zwaar geteisterde Caraa, een dorp van 8.000 inwoners op zo’n 90 kilometer van regionale hoofdstad Porto Alegre.

Meer dan 3.700 inwoners leden schade aan hun woning, en zondag zaten ongeveer 84.000 mensen zonder stroom. Op voorhand waren al 700 mensen preventief geëvacueerd uit risicozones.