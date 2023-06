Max Verstappen steekt alweer met kop en schouders boven de tegenstand uit en schrijft nu ook de GP van Canada op zijn naam

© Pool via REUTERS

Max Verstappen blijft maar winnen. Zondag was de Nederlander de beste in de GP van Canada, zijn zesde zege van het seizoen. Verstappen reed van start tot finish autoritair aan de leiding. Een scenario dat we dit seizoen niet voor de eerste keer zagen. De tweevoudige wereldkampioen vergroot logischerwijze ook zijn voorsprong op ploeggenoot Sergio Perez in de WK-stand.

Wat voorafging...

Na een sensationele kwalificatierace veroverde Max Verstappen in Canada de 25ste poleposition uit zijn carrière. In de regen stond er geen maat op de Nederlander van Red Bull.

Nico Hulkenberg snelde enigszins verrassend naar de tweede plaats, maar de Duitser kreeg na de race nog een gridstraf van drie plaatsen voor het negeren van de rode vlag. Fernando Alonso mocht zo naast Verstappen starten. Daarachter stonden Mercedes-rijders Lewis Hamilton en George Russell.

Hoe verliep de start?

Zonder problemen. Max Verstappen kon makkelijk aan de leiding blijven. Achter de Nederlander bewoog het wel. Lewis Hamilton kende een schitterende start en zoefde meteen voorbij Alonso.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoe kwam de zege tot stand?

Max Verstappen steekt er al het hele seizoen met kop en schouders bovenuit en dat was in Canada niet anders. Max Max reed net zoals twee weken in Barcelona de hele race soeverein aan de leiding. Na een kwart race kwam hij goed weg nadat de safety car van het circuit ging. Hamilton wou hiervan profiteren en Verstappen meteen aanvallen, maar de Nederlander kende een goede herstart en behield zijn leidersplaats.

Later klaagde Verstappen wel om de kwaliteit van zijn banden, maar hij bleef wel sneller dan Fernando Alonso. Nadat ploegmaat Pezez de snelste ronde achter zijn naam zette met een nieuw setje mediums wist Verstappen genoeg en kwam hij ook binnen. Een goede beslissing, want de zege - de 41ste uit zijn carrière - van de Nederlander kwam daarna niet meer in gevaar. Zijn voorsprong was zo comfortabel dat zich zelfs geen zorgen moest maken na het missen van een rempunt.

Wie onderscheidde zich?

Fernando Alonso kan alweer terugblikken op een geslaagde GP. Hij zag Hamilton bij de start dan wel passeren, later veroverde de Spanjaard de tweede plaats opnieuw nadat hij kon gebruikmaken van zijn DRS. Alonso rijgt zo een vervolg aan zijn topseizoen met een nieuwe podiumplek.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Lance Stroll moest vanaf de zestiende plaats vertrekken, maar reed een dijk van een race en finishte met een negende plaats zelfs nog in de punten.

Wie had zijn dagje niet?

George Russell. De Brit mocht vanaf de tweede rij starten maar raakte met zijn Mercedes in ronde 12 de muur. De schade viel gelukkig mee, maar Russell moest wel helemaal achteraan het pak aansluiten. Hij kon geleidelijk aan weer wat plaatsen opschuiven, maar kreeg in ronde 55 - toen hij weer in de top tien reed - te maken met problemen. De onfortuinlijke rijder van Mercedes moest zijn race hierdoor staken.

Ook voor Kevin Magnussen werd het een GP om snel te vergeten. Al vroeg miste hij zijn bocht en gleed hij van het circuit. Halfweg de wedstrijd kwam het dan weer bijna tot een crash met Nyck de Vries. Magnussen kon gelukkig verder, maar verloor heel wat tijd. Hij eindigde uiteindelijk als 17de.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hoe hoog was de spektakelwaarde?

De strijd tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton was boeiend om te volgen. Beide deden verschillende keren haasje-over tijdens de race. Bij de start ging de Brit over de Spanjaard, maar na een derde wedstrijd maakte Alonso goed gebruik van de DRS om beslag te leggen op de tweede plaats.

In de slotfase van de race leek Hamilton op zijn mediumbanden Alonso (die op hard rubber reed) nog te grazen te nemen, want hij naderde op een gegeven moment tot op 1,7 seconden van de Spanjaard. Maar uiteindelijk toonden de banden van Hamilton toch te veel verval. Beide heren zorgden wel voor een beklijvend duel.

Wat onthouden we van deze race?

De zege van Max Verstappen was de 100ste overwinning van Red Bull in de Formule 1. De Nederlander vergroot zijn voorsprong in de WK-stand opnieuw. Een derde wereldtitel komt steeds dichter en dichter.

Uitslag:

1. Max Verstappen

2. Fernando Alonso

3. Lewis Hamilton

4. Charles Leclerc

5. Carlos Sainz

6. Sergio Pérez

7. Alexander Albon

8. Estaban Ocon

9. Lance Stroll

10. Valtetri Bottas

11. Oscar Piastri

12. Pierre Gasly

13. Lando Norris

14. Yuki Tsunoda

15. Nico Hülkenberg

16. Guanzyu Zhou

17. Kevin Magnussen

18. Nyck de Vries

19. George Russell

20. Logan Sargeant