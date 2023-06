Stierf Toetanchamon door een dronken ongeval?

Dat de legendarische farao hoogstwaarschijnlijk overleed aan de gevolgen van een val (wellicht niet geholpen door malaria) weten we al langer. Onder meer de Belgische wetenschapster Angelique Corthals voerde mee onderzoek uit op het gehavende lichaam van King Tut, 100 jaar geleden teruggevonden door een Britse egyptoloog. Een eigentijdse egyptologe verbonden aan de universiteit van Manchester, Sofia Aziz, gelooft nu in een verrassende variant van de oude these.

In de tombe van Toetanchamon, vertelde Aziz op het wetenschapsfestival van Cheltenham, werden immers behoorlijk wat overblijfselen van witte wijn aangetroffen, naast zes paardenspannen. Het was de traditie dat doden begraven werden met de dingen die ze belangrijk vonden. In combinatie met Toetanchamons jonge leeftijd – 19 toen hij stierf – wijst dat voor Aziz op een gedragspatroon dat ook bij andere Egyptenaren voorkwam: de combinatie van drinken en racen. Van daar is het voor de onderzoekster een kleine stap naar een race-ongeval onder invloed; een Egyptische variant van drunk driving zo je wil. De aangetroffen breuk in Toetanchamons been zou zo ook een blessure bij het dronken ongeval kunnen verklaren. Andere wetenschappers weigeren de hypothese te onderschrijven, en wijzen erop dat de jonge farao door een klompvoet moeilijk een strijdwagen kon besturen. In maart bezocht koningin Mathilde nog de tombe van Toetanchamon, op werkbezoek in Egypte.

Koningin Mathilde en dochter Elisabeth bij Toetanchamons tombe in Luxor, in maart van dit jaar. — © BELGA

