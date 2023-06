Verhaal Griekse kustwacht over dodelijke bootramp klopt niet volgens BBC

De Britse staatsomroep BBC zegt bewijs te hebben verkregen dat twijfels oproept over het verhaal van de Griekse kustwacht over de bootramp van afgelopen week. Honderden migranten zijn hierbij om het leven gekomen. Eerder was er al kritiek van hulporganisaties dat de Griekse autoriteiten te weinig gedaan hebben om de opvarende migranten te helpen voor het schip in de problemen raakte.

De Griekse kustwacht heeft steeds volgehouden dat het gevaar voor de opvarenden op het moment dat de autoriteiten het schip in beeld kregen niet zo groot was dat er volgens het eigen plan van aanpak ingegrepen mocht worden. Het feit dat het schip illegaal mensen vervoerde zou ook onvoldoende zijn geweest. Het was volgens de kustwacht aan de opvarenden zelf om hulp te aanvaarden, maar die zouden de opvarenden hebben afgeslagen omdat ze naar eigen zeggen niet in gevaar waren. Toen het schip eenmaal in de problemen was geraakt, zou het snel gezonken zijn.

Een analyse door de BBC van de bewegingen van andere schepen in het gebied suggereert echter dat het overvolle vissersschip minstens zeven uur lang stillag voordat het kapseisde. Trackinggegevens van MarineTraffic, een maritiem analyseplatform, tonen uren van activiteit gericht op een klein, specifiek gebied waar de migrantenboot later zonk. Dat roept twijfels op over de Griekse bewering dat de boot geen problemen had met de navigatie. De kustwacht beweert nog steeds dat de boot gedurende deze uren op weg was naar Italië en geen redding nodig had. De Griekse autoriteiten hebben nog niet gereageerd op de bevindingen van de BBC.

Pakistanen allemaal in gevaarlijk deel geplaatst

De VN had al voor het verschijnen van de analyse door de BBC opgeroepen tot een onderzoek naar de manier waarop Griekenland met de ramp is omgegaan.

Er zijn tot nu toe 78 doden gevonden en 104 mensen gered. Vermoedelijk waren er vele honderden mensen aan boord van de vissersboot, maar precieze aantallen ontbreken. Veel mensen zaten in het ruim. Volgens het VN-mensenrechtenbureau zijn mogelijk nog bijna 500 mensen vermist. Vrijdag werd al gezegd dat er geen hoop is dat er nog overlevenden worden gevonden.

Negen Egyptische bemanningsleden in de leeftijd van 20 tot 40 jaar werden aangehouden op verdenking van onder meer mensensmokkel.

Volgens getuigen werden bepaalde bevolkingsgroepen ook verplicht om in de minder veilige delen van het schip te verblijven, meldt The Observer. Het gaat dan vooral over Pakistaanse onderdanen. Zij moesten beneden verblijven terwijl mensen met andere nationaliteiten boven mochten blijven, waar de kans ook groter was om te overleven in geval van een schipbreuk. Vrouwen en kinderen werden ook opgesloten “om hen te beschermen tegen de vele mannen”. Er zouden ook geen vrouwen noch kinderen bij de overlevenden zijn. De situatie aan boord was zo slecht, dat er al zes mensen overleden waren, nog voor de boot zonk. Er zou te weinig drinkbaar water zijn geweest.