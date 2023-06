16-jarige Edouard verdronken in Ourthe, burgemeester: “Bij terugkeer liep het fout”

Honderden kilometers Middellandse Zee overbrugde hij om vanuit Kameroen Europa en België te bereiken. Een oversteek van de Ourthe nabij Durbuy werd Edouard (16) vrijdagavond fataal.

“Rond zes uur ’s avonds werd ik verwittigd,” zegt burgemeester van Durbuy Philippe Bontemps. “Dat er een jongeman gezocht werd die de Ourthe eerst succesvol had overgestoken met enkele vrienden – waar de rivier zo’n 20 meter breed is – maar dat het fout gelopen was bij de terugkeer.”

Volgens de burgemeester en verschillende omwonenden probeerde de 16-jarige jongen te zwemmen in de Ourthe, maar lukte dat niet. Sowieso is zwemmen op die plek verboden, en was er vrijdag ook een kajakverbod omdat het water in de rivier te laag stond. Dat betekent niet dat er geen sterke stroming was. De toeristische taverne vlak bij de plek van het drama was dicht. Vrienden die hem vergezelden, probeerden Edouard nog te redden, maar dat mislukte. Een reddingshelikopter vond slechts het levenloze lichaam van de jongeman die volgens de burgemeester al drie maanden in het land was, volgens een lokale vzw slechts enkele weken. Bij die laatste klinkt het dat Edouard geen opvallende kerel was, veeleer discreet. Dinsdag zou zijn lichaam naar het funerarium gaan.

Het Waalse Rode Kruis-opvangcentrum van Jastrée (in deelgemeente Barvaux) wil geen verdere info kwijt. Op Facebook deelt het een rouwbericht. “De gedachten van onze gasten, de vrienden, het personeel gaan uit naar de naasten van Edouard, in Kameroen.” Het West-Afrikaanse land is nog altijd in oorlog met terreurgroepen Boko Haram en IS. Bovendien vormen meerdere Engelstalige delen de inzet van een jarenlange en vergeten strijd tussen afscheidingsgroepen en het leger. (kbz)