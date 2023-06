Felle brand vernielt woning: “Mensen kwamen spontaan brandblussers brengen”

In Sint-Michiels, bij Brugge, brak zondagavond brand uit in een alleenstaande woning in de Veldstraat. De bewoner ondernam nog een poging om het vuur te blussen, maar was niet opgewassen tegen de vlammen.

De brandweer kreeg zondagavond om 18 uur melding van een brand in een woning in de Veldstraat. Bij aankomst van de brandweerlui bleek de situatie meteen ernstig. De politie sloot de straat vanaf de Koning Albert I-laan dan ook af voor alle verkeer. Verschillende brandweerkorpsen kwamen ter plaatse om het vuur te bestrijden.

De eigenaar van de woning zat op het moment waarop de brand uitbrak in de tuin, met vrouw en kind. “We wilden net beginnen eten, toen de brand uitbrak”, zegt hij. “Die ontstond aan de andere kant van ons huis, in de garage.”

Houtstructuur

De man ondernam nog een poging om het vuur te blussen. “Er was nog niet heel veel rook en ik ben nog naar binnen gelopen”, zegt hij. “Ik heb nog mijn laptop en mijn server kunnen grijpen alvorens de rook te dik werd. Daarop staan immers belangrijke gegevens van mijn bedrijf. Daarna ondernam ik, samen met verschillende mensen uit de buurt, een poging om het vuur te lijf te gaan. Mensen kwamen spontaan brandblussers brengen. Alleen bleken we niet opgewassen te zijn tegen de vlammen. Die waren te hevig. Een groot deel van ons huis bestaat immers uit houtstructuur.” (Lees verder onder de foto)

© jro

De brandweer was vrij snel ter plaatse en nam meteen over. De brandweerlui hadden alle moeite om het vuur onder controle te krijgen. Twee uur nadat de brand uitbrak, woedde die nog steeds. Dat ging gepaard met hevige rookontwikkeling.

Vrouw onwel

“Bij aankomst bleek de brand ontstaan te zijn in de garage”, zegt brandweerluitenant Niko Oosterlinck van brandweerzone 1. “Door de wind is de brand overgeslagen op het dak van de woning. We ondernamen nog een poging om de brand van binnenuit te blussen, maar dat bleek onmogelijk te zijn. Er was heel veel rookontwikkeling en de woning is volledig onbewoonbaar.”

Naast de brandweer en politie, kwamen ook een ambulance en een MUG-team ter plaatse. Dat bleek uiteindelijk niet voor de bewoners van het huis te zijn. Die bleven ongedeerd. “Een vrouw was onwel geworden nadat ze onder de indruk was geraakt van de brand”, vertelt politiewoordvoerder bij politiezone Brugge, Lien Depoorter. (Lees verder onder de foto)

De brandweer had alle moeite om het vuur onder controle te krijgen. — © jro

De woning is volledig verwoest. Over de omstandigheden waarbij de brand uitbrak, is er voorlopig nog geen duidelijkheid. Een branddeskundige zal daar uitsluitsel over moeten brengen. Het getroffen gezin kan voorlopig terecht bij familie.