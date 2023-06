Onderhandelingen fiscale hervorming zetten zich moeizaam verder

Het hele weekend heeft het kernkabinet zich over de fiscale hervorming gebogen. Daaruit is een lijst met knelpunten gekomen, waarover de ministers zich woensdag opnieuw buigen.

Als een processie van Echternach sleept de federale regering zich verder richting een grootschalige fiscale hervorming. Afgelopen weekend zetten de ministers een stap vooruit met een driedaags conclaaf in de Wetstraat 16, maar daar kwamen vooral knelpunten naar boven.

Zaterdag koppelden de liberalen een hervorming van de arbeidsmarkt aan de fiscale hervorming. Zeker MR wil die koppeling maken: meer mensen aan het werk moet helpen om een reeks belastingverlagingen te financieren. Ook andere partijen legden hun arbeidsmarktvoorstellen op tafel, wat meteen een reeks knelpunten opleverde.

In het voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) zijn alle partijen het eens over het principe dat de lasten op arbeid naar beneden moeten, maar over de financiering blijven tegenstellingen opduiken. Dat gaat dan onder meer over de verhogingen van de effectentaks (op aandelen, obligaties en dergelijke). Ook de voorziene btw-verhogingen vallen bij veel partijen slecht.

Zaterdagavond en zondag hielden premier Alexander De Croo en Van Peteghem bilaterale gesprekken met de vicepremiers. De knelpuntenlijst die daaruit is gekomen, gaat nu naar technische werkgroepen, om woensdag opnieuw met de ministers samen te zitten. De uiteindelijke deadline die de regering zichzelf oplegt, is 21 juli.