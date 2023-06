Ondanks die blessure toch gelukt! Average Rob (31) haalt finish van Iron Man

Missie geslaagd: Robert Van Impe, beter bekend als Youtuber Average Rob, heeft de finish bereikt van zijn allereerste Iron Man. Op broer Arno (24) is het nog even wachten.

Een Ironman, dat is 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen. Na maanden hard trainen en op de valreep nog een pittige blessure aan de voet is Average Rob erin geslaagd het geheel te volbrengen in 12 uur 26 minuten en 19 seconden om precies te zijn.

Nam ook deel aan de loodzware wedstrijd in het Oostenrijkse Kärnten-Klagenfurt: zijn broer Arno, alias Arno The Kid. Hij heeft de finish nog niet bereikt, maar is wel goed op weg. Volgens de website van Iron Man ligt zijn eindtijd naar verwachting rond 22 uur. “De Van Impes zijn doorzetters, zeker op sportief vlak gaan we in het rood om het doel te halen. Arno heeft dat ook in zich. Ik ben superfier op hem en heb geen enkele twijfel dat hij de finish niet zou halen.” Het olijke duo kreeg bovendien begeleiding en coaching van de top der triatlon: triatleet-kampioenen Frederik en Luc Van Lierde.

De twee filmpjesmakers staan erom bekend geen enkele uitdaging uit de weg te gaan. Maar wat er nog na een Iron Man kan volgen? “We hebben er al eens over nagedacht, maar er is nog niets concreets. Er bestaat een extreme versie van de Ironman, namelijk de Norseman Triathlon.” Eerst nog bekomen en nagenieten van de extreme challenge die alvast Rob, en straks wellicht ook Arno, tot een goed einde heeft gebracht.

Rob kwam na 12 uur 26 minuten en 19 seconden over de meet. — © Ironman