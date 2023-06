Ook Fabio Jakobsen is klaar voor de Tour: “Dat ik de sprinter van het voorjaar kan kloppen, is goed om te weten”

Alweer een renner die klaar is voor de Tour. Terwijl Van der Poel zaterdag met een spectaculaire ritzege – en eindzege – zijn adelbrieven richting 1 juli afgaf, deed sprinter Fabio Jakobsen (26) hem dat zondag na. De tweede ritzege in de Baloise Belgium Tour voor de sprinter van Soudal-Quick-Step. En fijn detail: ditmaal in een rechtstreeks duel met Jasper Philipsen. Dat belooft voor de maand juli? “Het is goed dat ik weet dat ik sneller dan hem kan zijn.”