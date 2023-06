Thomas Van der Plaetsen eindigt als vierde op tienkamp in Ratingen

Thomas Van Der Plaetsen is vierde geworden in de tienkamp in het Duitse Ratingen. Met 8.233 punten, net geen 200 punten onder zijn persoonlijk record (8.430), moest Van der Plaetsen alleen de Duitser Niklas Kaul (8.484), de Spanjaard Jorge Urena (8.381) en de Nederlander Rik Taam (8.326) voor laten gaan.