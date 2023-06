Beelden tonen hoe fitnesszaak in Maasmechelen instort als een kaartenhuisje

Zondagavond is op de Weg naar Zutendaal in Opgrimbie een deel van het complex van Body Rock in elkaar gestort. Getuigen konden de instorting filmen. Niemand raakte gewond. Hoe de instorting kon gebeuren is een raadsel.

Zondagavond rond 19 uur stortte een gedeelte van de fitnesszaak Body Rock in Opgrimbie in. Het gaat om een aanbouw waar enkel sportactiviteiten werden georganiseerd. Het deel waar de kinesisten werken, bleef intact. Er vielen geen gevonden.

In de namiddag was al nadar geplaatst rond de aanbouw nadat enkele bouwstenen waren gevallen. Uiteindelijk is alles ingestort. “Mijn zoon passeerde hier en zag het dak naar beneden komen. Even later hoorde hij het geluid van een instorting”, zegt een dame uit de buurt.

“We zijn gestopt met de sportactiviteiten in januari. Gelukkig is de rest van het gebouw, de kine, ortheopathie en manuele therapie gespaard zodat we morgen gewoon voort kunnen”, zegt Annemie Ramaekers, de vrouw van kinesist Filip Hermans. “De bijbouw is nog niet zo oud en getekend door een architect uit Herk. Ik hoop dat de schade meevalt”, zegt zaakvoerder Roel Weerts.

© JTh

© JTh

Op de rotonde Rijksweg Weg naar Zutendaal was de verbinding naar Opgrimbie en Zutendaal tijdelijk afgesloten door de lokale politie. De brandweer van Maasmechelen kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen.

“Gelukkig is het zondag en werd er niet gewerkt”, zeggen de zaakvoerders Filip Hermans en Roel Weerts nog. “Morgen vanaf acht uur kunnen de patiënten opnieuw bij ons terecht”, zegt Filip Hermans.