VIDEO. Door iedereen aangemoedigd, maar niet gewonnen: zo verliep de deelname van Lotte Kopecky aan een juniorenkoers bij de mannen

Nooit was er zo veel belangstelling voor de jaarlijkse kermiskoers in het Wetterse gehucht Ten Ede. De deelnemers bij de juniorenkoers waren allemaal mannen, maar ze kregen gezelschap van Lotte Kopecky, een wereldtopper bij de dames. Kopecky won niet, maar ze was publiekstrekker nummer één.

Als u weet dat er vorig jaar op de ‘grote kermis’ in Ten Ede welgeteld drie kramen stonden, dan weet u wat de ‘kleine kermis’ in juni in het Wetterse gehucht voorstelt. De kermiskoers is er wel al vele jaren een traditie. En de zondagskoers was dit jaar voor het eerst voor junioren, speciaal voor de Wetterse talenten Xander Baele en Nicolas D’Hooghe.

Groot was dan ook de verrassing toen niemand minder dan Lotte Kopecky, een van de beste vrouwelijke wielrensters, aan de mannenkoers wilde deelnemen. “Vorige zaterdag kreeg ik bericht van mijn vrouw: Lotte Kopecky wil ook meedoen”, vertelt organisator Dirk Fack. “Die is met mijn voeten aan het spelen, dacht ik. Maar nee, het was echt zo.”

Van Wetteren naar het WK

Vrouwen mogen in de regel niet deelnemen aan mannenkoersen, maar voor de winnares van de Ronde van Vlaanderen wilde de organisatie een uitzondering maken. “Voor de zekerheid hebben we toch eerst geïnformeerd of het wel kon”, zegt Fack. “Tom Boudeweel (de Sporza-commentator uit het naburige Kalken, red.) heeft dat gecheckt, en het bleek geen probleem.”

De deelname van Kopecky zette zondag het anders zo rustige dorp op zijn kop. Fotografen in de aanslag, camera’s die draaiden en talloze aanvragen voor handtekeningen. Voor Kopecky hoefde al die aandacht niet. Interviews meed ze, al wilde ze toch iets kwijt tegen de speaker: “Deze koers komt prima van pas in mijn voorbereiding voor het wereldkampioenschap in Glasgow.” (Lees verder onder de foto)

“Of ik de deelname van Lotte plezant vind? Dat zal wel zijn!”, glimlacht Dirk Fack. “We zijn fier dat we zo iemand mogen ontvangen. Er daagt meer volk op, maar het maakt de wedstrijd wel veel zenuwachtiger voor de organisatoren.” Startgeld krijgt de wielerkampioene niet. “Nee, als we daarmee beginnen... Een bos bloemen hebben we wel voor haar gekocht.”

Na de overhandiging van de bloemen en de minuut stilte voor de overleden Zwitserse wielrenner Gino Mäder, vertrok het peloton. Allemaal mannen én Lotte Kopecky. “Of ze kan winnen? Dat kan best”, vertelt seingever Bruno Parmentier. “Ze is niet traag, hé!” Dirk Fack heeft zijn bedenkingen. “Het zal moeilijk worden. Die jonge gasten rijden gemiddeld 43 tot 44 km/u. De elitevrouwen rijden toch iets trager.”

“Komaan, Lotte!”

Fack krijgt gelijk. Niet de enige vrouwelijke deelnemer, maar de 16-jarige Kiany De Paepe wint de Grote Prijs Brieks Broodhoek. Het zal de toeschouwers worst wezen. “Komaan, Lotte!, klonk het ronde na ronde door de straten van Wetteren-ten-Ede, en vermoedelijk was ze ook ’s avonds aan de keukentafels gespreksonderwerp nummer één.

En Kopecky zelf? Die eindigde in het pak, en na de finish was ze snel weg. Als ze straks in Glasgow wereldkampioene wordt, zal ze die titel voor een klein beetje mogen danken aan de wedstrijd die ze zondag reed in het Wetterse boerendorp.