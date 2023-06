Goede communicatie, goede defensie en een goede mindset: onze man op het EK Basketbal ziet hoe de Belgian Cats terecht mogen dromen van goud

Met een perfect rapport en met een 3 op 3 reizen de Belgian Cats als groepswinnaar naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana af. Wie ze in de kwartfinale ontmoeten is nog niet geweten maar dat wordt waarschijnlijk Europees kampioen Servië (FIBA 8). “Goed dat we met een referentiematch in de kwartfinale staan,” zei uitblinkster Julie Vanloo. Vier redenen waarom de Belgian Cats mogen dromen van goud.