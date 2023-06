Tim Brys eindigt knap vierde in het zware skiffveld van de World Cup

Op de slotdag van World Cup II kwamen drie Belgen het meer van Varèse op. Tim Brys zorgde al voor de uitschieter met zijn kwalificatie voor de A-finale en dit in het sterkst bezette en meest prestigieuze nummer: de skiff seniores mannen. Niels Van Zandweghe en Marlon Colpaert konden hun wereldbeker toernooi meer kleur geven door een knap resultaat in de B-finale bij elkaar te roeien. De drie Belgen losten ruimschoots de verwachtingen in: Tim finishte in zijn eerste World Cup skifffinale knap en onverhoopt vierde, net buiten de medailles dus. Niels en Marlon sloten hun B-finale met op een tweede plaats af.

Niels Van Zandweghe (KR Club Gent) en Marlon Colpaert (KRSN Oostende) openden de finaledag voor de Belgische delegatie alvast veelbelovend. De West-Vlamingen pakten in hun B-finale met een verschroeiende eindsprint uit waarmee ze vanuit een vierde naar een tweede plaats op klommen. Uiteindelijk strandden de toproeiers van coach Frans Claes amper een halve seconde na de Australische winnaars Murphy-McGuinness, wat hen dat toch naar een onverhoopte achtste plaats in de eindstand loodste. “Daarmee onderstrepen ze de progressie die ze ten opzichte van het EK hebben gemaakt. Het komt er nu op aan om die lijn verder door te trekken naar de races van de World Cup III regatta.”

Na de middag was het de beurt aan Tim Brys, de Gentenaar die na zijn vijfde plaats in de Olympische finale, het lichte roeien in ruilde voor het skiffen tussen de betere zwaargewichtroeiers van deze wereld. Nu Tim al voor een klein sportief mirakel verantwoordelijk tekende door zich al bij de top zes te roeien durft niemand nog voorspellen dat Tim daarmee het hoogst haalbare bereikte. Onze landgenoot dacht er trouwens ook niet zo over. Hij gooide zich van in de eerste meters volop in de strijd om de medailles.

Snel bleek dat tegen regerend wereldkampioen Oliver Zeidler en de Deen Sverri Nielsen, ex-vice-wereldkampioen en gewezen Europees kampioen, weinig in te brengen viel, want dit tweetal leidde na 500m al met meer dan drie seconden op de rest van het veld. Tim kwam daar boord aan boord door met de Japanner Arakawa, vorig jaar zevende op het WK. De Gentenaar had ook oog voor de broers Valentin en Theophile Onfroy, die op minder dan een halve seconde volgden. Die Fransen roeiden op WK en EK’s al zilveren en bronzen medailles in verschillende boottypes bij elkaar en willen ook graag in de zware skiff succes boeken. Tim zag het echter niet zo en smeerde zijn Zuiderburen halfweg net iets meer dan één lengte achterstand aan de broek.

Onze landgenoot probeerde ook aan te klampen bij de Japanner, maar moest uiteindelijk in de laatste vierhonderd de rol enigszins lossen. Tim Brys finishte vierde op minder dan dertien seconden van winnaar Oliver Zeidler en binnen tien seconden van zilveren medaillewinnaar Sverri Nielsen. De 30-jarige Gentenaar overtrof daarmee nog maar eens de stoutste verwachtingen. Tim kan zich samen met zijn ervaringrijke coach Dirk Crois nu met veel vertrouwen klaarstomen voor derde en laatste World Cup regatta, die over drie weken in Luzern worden geroeid.

De resultaten:

Seniores mannen.

A-finale (1ste tot en met 6de plaats).

Skiff:

1. Oliver Zeidler (Dui) 6:36.18

2. Sverri Nielsen (Den) 6:39.13

3. Ryuata Arakawa (Jap) 6:44.16

4. TIM BRYS (BEL) 6:49.10

5. Valentin Onfroy (Fra) 6:57.09

6. Theophile Onfroy (Fra) 7:01.41

Mannen lichtgewicht.

B-finale (7de tot en met 12de plaats).

Dubbeltwee:

1. Murphy - McGuinness (Aus) 6:17.35

2. COLPAERT - VAN ZANDWEGHE (BEL) 6:17.84

3. Melvin - McCullough (USA) 6:18.10

4. Liu - Heese (USA) 6:18.13

5. Takeda - Miyaura (Jap) 6:27.39