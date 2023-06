Stadsbestuur komt met actieplan na aanbevelingen Audit Vlaanderen

Audit Vlaanderen formuleert in haar auditrapport drie aanbevelingen voor de stad. Die moet dat in een actieplan gieten. Maandagavond volgt op de raadszitting meer tekst en uitleg.

Op de laatste gemeenteraad voor het zomerreces buigen de Truidense gemeenteraadsleden zich over het lokale Klimaat- en Energiepact dat de stad gaat sluiten. Verder zal er gestemd worden over een bestek voor de wegenis- en rioleringswerken van de Overbroekstraat en Kleinveldstraat waar een nieuwe collector wordt aangelegd. De stad heeft enkele gemeentelijke bedrijven opgericht (AGB’s) waarvan ze nu de jaarrekening 2022 zal voorleggen. Het gaat om AGB Patri, AGB Trupark en AGOST, alsook het OCMW en de stad zelf.

Oppositiepartij Vooruit herinnert eraan dat de gemeenteraad van 29 november 2021 het ‘Masterplan Toegankelijke haltes’ unaniem goedkeurde. De fractie haalt aan dat er sinds het ondertekenen van het charter geen communicatie geweest is over het initiatief, hoewel dit verplicht is. Ze vraagt met aandrang aan de raadsleden om een stappenplan goed te keuren om het charter uit te voeren.

Je kan de gemeenteraad volgen via www.hbvl.be, maandag 19 juni vanaf 20 uur.