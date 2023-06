Moeder deelt slim trucje om waardevolle spullen te verbergen tijdens een dagje strand

De vakantie is in aantocht en dat betekent dat veel ouders met hun kinderen naar zee trekken om dagje op het strand door te brengen. Maar wat moet je doen met je waardevolle spullen terwijl je ravot met je kroost of zelf even wil pootjebaden in zee om af te koelen? Alejandra Valdez heeft daar de perfecte oplossing voor. Ze gebruikt een luier van haar 14 maanden oude baby om haar gsm te verbergen. “Want wie steelt zoiets nu?”, klinkt het op Tiktok waar ze wel vaker slimme trucjes en hacks deelt.