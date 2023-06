Intel investeert 25 miljard dollar in Israëlische fabriek

Het Amerikaanse chipconcern Intel gaat 25 miljard dollar (22,8 miljard euro) investeren in een nieuwe fabriek in Israël. Het gaat om de grootste buitenlandse investering ooit in het land, zo begroette premier Benjamin Netanyahu het nieuws.

Volgens het princiepsakkoord gaat Intel een fabriek bouwen in Kiryat Gat, in het zuiden van het land, zo deelde het ministerie van Financiën mee. De fabriek moet in 2027 de deuren openen en duizenden jobs verschaffen. Volgens het ministerie zal het nog weken duren vooraleer het akkoord wordt gefinaliseerd.

Netanyahu begroet in dezelfde mededeling de grootste investering van een internationale onderneming in de geschiedenis van Israël. “Dit is een grote blijk van vertrouwen in de Israëlische economie”, zo voegde de premier toe voor aanvang van de wekelijkse bijeenkomst van zijn regering in Jeruzalem.

Volgens het princiepsakkoord zal het belastingtarief van Intel in Israël stijgen van de huidige 5 tot 7,5 procent. In ruil krijgt de Amerikaanse multinational subsidies ten belope van 12,8 procent van de uitgaven, in overeenstemming met de Israëlische wet om buitenlandse investeringen aan te lokken.

Intel is al sinds de jaren zeventig aanwezig in Israël, waar het bedrijf zo’n 12.000 medewerkers heeft. In 2017 legde Intel nog meer dan 15 miljard euro op tafel voor Mobileye, een Israëlisch bedrijf dat technologie ontwikkelt voor zelfrijdende auto’s.