‘Feestje voor Fenya’: spelnamiddag en barbecue voor patiëntje uit Binderveld

“Door die hersenverlamming bij Fenya is de fijne motoriek in haar handen zeer moeilijk. Stappen lukt niet en ze zit in een rolstoel. Ze heeft reeds meerdere ingrijpende operaties moeten ondergaan om de anatomie in haar lichaam bij te sturen om te kunnen verder groeien tot een jongvolwassene. Ze heeft nog maar net een revalidatie van vier maanden achter de rug in Gasthuisberg Leuven. En er staat alweer een nieuwe ingreep op de planning eind september” zo vertelt mama Veronique Libens. Veel inwoners uit Binderveld leven met het gezin mee, en daarom zette de plaatselijke Landelijke Gilde een mooi initiatief op poten. “Om Fenya te ondersteunen in haar beperking, zijn er veel extra hulpmiddelen nodig die vaak handen vol geld kosten” zo vertelt Inge Vanhees, secretaris van de Landelijke Gilde. Daarom organiseren we op zondag 25 juni een kindernamiddag en BBQ ten voordele van Fenya. Zo dragen wij Fenya en haar gezin een warm hart toe en we hopen op deze manier haar ziekte een beetje draaglijker te maken. Namiddag staat in het teken van gezinnen. We hebben veel leuke activiteiten, zoals kinderanimatie springkastelen of grime. En we maken lekkere pannenkoeken, dus iedereen is meer dan welkom. Dat is ook zo voor wie ‘s avonds naar de barbecue wil komen. We vragen wel om hiervoor in te schrijven tegen uiterlijk 20 juni”, zo besluit Inge Vanhees. len

Meer info op https://www.facebook.com/ZomerterrasBinderveld