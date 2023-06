Ondanks valpartij blikt Riemstse belofte tevreden terug op de Giro Next Gen: “Ik ben weer sterker geworden”

De Giro Next Gen voor beloften, de nieuwe naam voor Baby Giro, was een prooi voor de Noor Johannes Staune-Mittet van het Developmentteam van Jumbo-Visma. Met Jonathan Vervenne nam er ook een Limburgse belofte deel. De Riemstenaar blikt ondanks een valpartij tevreden terug.

Aan deze hoog gequoteerde Giro Next Gen, nooit eerder gewonnen door een landgenoot, namen 13 Belgen deel, verdeeld over 4 teams. Onze landgenoten deden het zeker niet slecht met proloogwinst van Alec Segaert en ritwinst van Gil Gelders op dag twee. Jonathan Vervenne hield de Limburgse eer hoog met als beste resultaat de vierde plaats in de proloog. “Ook de twee volgende dagen ging het bijzonder goed”, vertelt de nationale tijdritkampioen bij de beloften. “Op dag drie deed ik een gooi naar de ritzege door in de finale de spurt proberen te ontlopen. Dat lukte net niet. Ik schoof wel op naar de derde plaats in het klassement.”

Stelvio

Maar toen kwam de rit met aankomst op de Stelvio, waarin Staune-Mittet de leiderstrui veroverde. De klim van bijna 22km aan gemiddeld 7% is niet echt spek voor de bek voor iemand van 1m87 en ruim 70kg zoals Vervenne. “Toch deed ik het behoorlijk”, vindt de Riemstenaar. “Ik finishte 20ste en bleef in het klassement op een mooie 17de plaats. Daar was ik zeker tevreden mee. Helaas ging ik de dag nadien op het spekgladde wegdek onderuit. Gelukkig met enkel wat schaafwonden als averij, maar ik verloor wel veel tijd. Net als in de daaropvolgende rit die op papier vrij makkelijk oogde, maar startte met een lange klim waarop ik meteen moest lossen door de naweeën van die val. Nadien ging het weer beter en kon ik na een achtervolging van 30km weer aansluiten bij de groep. De nog twee resterende dagen, met vooral op de voorlaatste dag nog een zeer zware rit met drie cols van eerste categorie, 4.120 hoogtemeters en aankomst op een klim van 10km aan 6,5% heb ik me in de grupetto gezet omdat ik toch niet meer veel te winnen had. Ik kijk zeker tevreden terug op dit avontuur. Ik heb veel geleerd en ben weer sterker geworden.”