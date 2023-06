Krijgt PSG een nieuwe trainer? “Gesprekken met Luis Enrique zijn in vergevorderd stadium”

De Spanjaard Luis Enrique staat dicht bij een akkoord met de Franse landskampioen Paris Saint-Germain om er Christophe Galtier op te volgen als hoofdtrainer, zo melden de kranten L’Equipe en Le Parisien zondag. Opmerkelijk, want officieel zit Galtier er nog steeds in het zadel. Er wordt al wekenlang gespeculeerd over zijn ontslag, maar dat is door de club nog niet bevestigd.

De onderhandelingen met Luis Enrique zouden in een vergevorderd stadium zitten en komende week afgerond worden. Er is sprake van een overeenkomst voor twee seizoenen.

Eerder werd Luis Enrique al genoemd bij Chelsea, dat uiteindelijk een andere richting uitging. Eind vorig jaar nam hij afscheid van de Spaanse nationale ploeg na de uitschakeling door Marokko in de achtste finales op het WK in Qatar. Na het WK van 2018 had Luis Enrique overgenomen van Fernando Hierro, om vervolgens in maart 2019 een stap opzij te zetten om zijn dochter Xana bij te staan in haar strijd tegen kanker. Enkele maanden later verloor zij haar ongelijke strijd, in november van dat jaar keerde Luis Enrique terug als bondscoach. Hij loodste Spanje naar de halve finales op EURO 2020 en naar de Final Four van de Nations League.