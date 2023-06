Ben Hermans achtste in Baloise Belgium Tour ondanks verstoord slaappatroon: “Kan niet fatsoenlijk doorslapen”

De Baloise Belgium Tour was voor Ben Hermans een volgende testcase in zijn comeback na long covid. Een geslaagde testcase, met een achtste plaats in de eindafrekening. Al zijn de naweeën van het coronavirus nog niet helemaal voorbij. “Ik kan nog altijd niet fatsoenlijk doorslapen.”

Voor de Ronde van België vertrouwde Hermans Het Belang van Limburg toe dat hij graag eens de koers zou maken in plaats van ze te ondergaan. Het lukte niet helemaal, maar hij fietste zich in de koninginnenetappe in Durbuy wel in de kijker. In zijn jacht op Thibau Nys, Soren Waerenskjold en Casper Pedersen kreeg hij Gianni Vermeersch in het wiel. “En die hield jammer genoeg veel te lang zijn benen stil”, reageert Hermans gelaten. “Als ik een sterke renner mee had gekregen, waren we nog naar die drie toe gereden en hadden we misschien zelfs het gat op de ontsnapte Van de Poel nog kunnen dichten. Zo ver was hij niet weg. Nu, ik ben tevreden met het resultaat, zeker wel, maar een top vijf had er zeker in gezeten deze week.

En nu? “De benen zijn best in orde”, gaat Hermans verder. “Probleem is dat ik nog altijd sukkel met een aantal naweeën die ik niet onder controle heb. Mijn slaappatroon bijvoorbeeld. Ik kan nog altijd niet fatsoenlijk doorslapen, waardoor ik verstoorde nachten heb. Dat is een basisvoorwaarde die vervuld moet zijn vooraleer ik top ben. Ook echt diep in het krachtenarsenaal tasten lukt nog te weinig. Nu volgt het BK in Izegem en dan moet ik nog eens samenzitten met de ploeg over mijn verdere programma.”