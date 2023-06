Lanaken

In het weekend van 17 en 18 juni vierde Femma Rekem haar honderdste verjaardag. Zaterdag was er een dankviering in de Sint-Petruskerk gevolgd door een feestavond voor de leden, zondag was er in OC Kleinveld een receptie en een publieksnamiddag met een overzichtstentoonstelling, kinderanimatie en een heus Femma-café.