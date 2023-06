En toen keek iedereen naar mij, de Belgische journalist: hoe Kim Huybrechts en Dimitri Van den Bergh in één weekend van vijanden naar terug strijdmakkers gingen

Geen eerste wereldtitel voor Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts. Het Belgische team won thrillers tegen topland Nederland en titelverdediger Australië, alvorens in de halve finales van de World Cup of Darts op grote favoriet Wales te stuiten. En dat in de wetenschap dat beide heren op persoonlijk vlak overhoop liggen en aanvankelijk niet meer met elkaar praatten. Een terugblik.