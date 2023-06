Juf (25) die werd neergeschoten door 6-jarige leerling, eist 40 miljoen dollar van haar school

Abby Zwerner werd begin 2023 op de Richneck Elementary School in de Amerikaanse staat Virginia neergeschoten door een 6-jarige leerling. De kogel trof Zwerner door haar linkerhand en boorde zich in haar borst. Ze overleefde het, maar moest drie weken in het ziekenhuis herstellen.

Zwerner en andere leerkrachten hadden nochtans eerder al laten weten dat ze zich zorgen maakten over de 6 -jarige jongen die “erg moeilijk” was. Er was al een zorgplan, waardoor de jongen steeds met een van zijn ouders naar school moest gaan om hem te begeleiden. Die keer liep het echter anders, er ging niemand mee. De jongen had het pistool van zijn moeder meegenomen naar school, haalde die tijdens de les van Abby Zwerner uit en schoot haar neer.

Ontslagen

Volgens Zwerner had de school echter veel meer moeten doen om die situatie te vermijden aangezien er al verschillende incidenten hadden plaatsgevonden en dus spande ze een rechtszaak aan, met een vraag naar 40 miljoen dollar schadevergoeding. Nu blijkt echter dat de jonge vrouw ontslagen is.

Haar laatste werkdag stond gepland voor 12 juni. Volgens de school omdat ze zelf ontslag had genomen. Maar volgens haar advocaten werd ze ontslagen. De jonge vrouw kreeg een e-mail met als onderwerp ‘exit letter’. Daarin staat te lezen dat de school “de ontslagbrief heeft verwerkt, met ingang vanaf 6 juni 2023”. “Ik denk niet dat je dat anders kan interpreteren dan dat je ontslagen bent”, zegt de advocaat van Zwerner, Jeffrey Breit. “Dat is dan ook wat ze denkt. Ze begrijpt het niet want er was geen andere communicatie.”

De directie van de school houdt echter vol dat Zwerner zelf ontslag heeft genomen op 13 maart. De mail die Zwerner ontvang van de dienst Personeelszaken, zou namelijk een bevestiging zijn van haar ontslag, klinkt het. Iedere werknemer die vertrekt, zou volgens de school een soortgelijke mededeling ontvangen. Uiteindelijk werd door het district het mailverkeer gedeeld. In één van die mails schreef Zwerner: “Ik wil ontslag nemen. Dank u wel”.

Druk uit oefenen

Breit vertelde aan Daily Mail dat hij denkt dat het district met haar ontslag druk probeert uit te oefenen wegens de rechtszaak. “Ze hebben haar al een paar maanden niet betaald. Ze proberen haar leeg te persen”, klinkt het. De school liet echter weten dat ze een cheque hebben opgestuurd ter compensatie nadat haar betaald ziekteverlof was opgebruikt. Die compensatie wordt in Virginia gegeven aan diegenen die gewond zijn geraakt “door een specifieke werkactiviteit”.

“Die cheque hebben we onmiddellijk teruggestuurd, dat was geen compensatie”, zei de advocaat verwijzend naar het feit dat het slechts twee derde van haar salaris bedroeg. “De verwondingen waren ook geen gevolg van haar werkactiviteit”, klinkt het nog.