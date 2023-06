Remco Evenepoel kan tweede plaats in tijdrit Ronde van Zwitserland “alleen maar accepteren”, Wout van Aert is “blij dat hij naar huis kan gaan”

Opnieuw geen Belgische ritzege in de tweede tijdrit van de Ronde van Zwitserland. Remco Evenepoel eindigde net als in de openingstijdrit op een teleurstellende tweede plaats, Wout van Aert speelde geen rol van betekenis en werd vijfde. Geen eindzege dus voor Evenepoel, die in het eindklassement als derde eindigt. “Niet slecht na een lastige maand.”

“Ik heb vandaag gewoon zo rap mogelijk gereden”, stak Remco Evenepoel van wal. “Ik reed met een plan. Ik wou een beetje berekend aan de voet van de klim komen, maar het was een heel lastig parcours. Ik heb gewoon geprobeerd wat ik moest doen. Ik kom uiteindelijk zeven (sic.) seconden tekort. Dat is jammer. Het is vandaag hetzelfde verhaal als de eerste tijdrit: zelf niet top zijn en eentje die beter is dan mij. Ik kan niet anders dan dat accepteren.”

Die pittige klim in het laatste deel van de tijdrit verliep niet zoals gehoopt voor de Aerokogel uit Schepdaal. “Normaal moet ik daar kunnen doorduwen en er 15-20 seconden uitlopen, zoals ook in de Giro het geval was. Maar ik kom hier uit tegen jongens die in topvorm zijn.”

© AP

Toch blikt Evenepoel tevreden terug op zijn Ronde van Zwitserland. “Ik word hier drie keer tweede, een keer vierde en ik win een etappe. Uiteindelijk ook derde in het klassement. Niet slecht na een lastige maand bij mijn terugkeer in competitie. Ik kon hier niet anders dan de knop omdraaien en gas geven.”

Na een bewogen week met het overlijden van Gino Mäder kan Evenepoel nu eindelijk naar huis. “Hier kijk ik wel naar uit. Ik denk dat iedereen nu wel even bij zijn familie wil zijn en het rustig aan wil doen. Maar ikzelf ga de knop wel weer snel moeten omdraaien, want donderdag volgt er alweer een nieuwe belangrijke dag (het BK tijdrijden, red.) tegen alweer een heel sterke renner. Het zal niet gemakkelijk worden.”

© EPA-EFE

Van Aert: “Had op beter gehoopt”

“Ik probeerde iets over te houden voor het laatste klimmetje”, vertelde Wout van Aert over zijn plan van aanpak. “Maar dat was kennelijk niet genoeg want bovenop kreeg ik het echt lastig en moest ik de pijn verbijten. Ik had moeite om mijn ritme te houden. De laatste klim verliep niet zoals ik wou.”

“Ik voelde me vandaag oké en probeerde niet over mijn limiet te gaan. Toch had ik op beter gehoopt. Ik reed een prima tijdrit, maar zonder mijn tijd te weten wist ik al dat ik niet ging winnen. Of ik blij ben dat ik naar huis kan? Ja”, was Van Aert bijzonder duidelijk.