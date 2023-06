Nog meer blessureleed bij Duivels: Ex-Kanarie Al-Dakhil in de basis tegen Estland?

Niet alleen Trésor, ook Ameen Al-Dakhil maakte zaterdag zijn debuut als Rode Duivel. De ex-Kanarie, nu Burnley, mag zelfs dromen van meer. Vertonghen moest tegen Oostenrijk nog forfait geven, hij werd vervangen door Dendoncker, maar ook die verliet geblesseerd het terrein. Als zij niet fit geraken tegen dinsdag komt Al-Dakhil in beeld om te starten tegen Estland. Domenico Tedesco was alvast opgetogen met de korte invalbeurt van de voormalige STVV-verdediger. “Al-Dakhil deed dat uitstekend, daar was ik blij om. Je merkte dat hij meteen doorhad wat hij moest doen, het was er niet aan te zijn dat dit zijn eerste minuten waren.”(krli)