Kruispunt aan Mc Donalds tijdje afgesloten door autobrand

Lommel

Bij de brandweer is zaterdag rond 16.30 uur een melding binnengekomen van een autobrand ter hoogte van de Mc Donalds in de Stationsstraat. De brandweer kwam ter plaatse. Het kruispunt met de Buitensingel werd tijdelijk afgesloten. Niemand raakte gewond. De oorzaak van de brand is vermoedelijk een oververhitte motor.