Juan Ayuso klopt Remco Evenepoel in slottijdrit Ronde van Zwitserland, Mattias Skjelmose houdt stand en pakt eindzege

Juan Ayuso heeft de slottijdrit van de Ronde van Zwitserland gewonnen. Hij was na 25 kilometer verrassend sneller dan Remco Evenepoel, die zich net als in de openingstijdrit tevreden moest stellen met de tweede plaats. De eindzege ging naar Mattias Skjelmose, die slechts negen 9 seconden moest prijsgeven op Ayuso en zelfs als derde eindigde in de tijdrit. Evenepoel eindigt als derde in het eindklassement.

De eerste echte richttijd kwam er van Kasper Asgreen. De Deen van Soudal - Quick-Step parkeerde dan wel even op het nijdige klimmetje in het slot, maar klokte toch nog mooi af in 33’01”. Inspireerde de chrono van Asgreen Remco Evenepoel ook tot grootse daden?

Met Wout van Aert begon er wel eerst een andere landgenoot aan de 25 kilometer lange tijdrit. De alleskunner van Jumbo-Visma eindigde derde in de openingstijdrit en vandaag leek het parcours net wat minder op het lijf van de Kempenzoon geschreven.

Nieuwe kanontijd

Het beloofde moeilijk te worden, zeker omdat Stefan Bissegger met 13 seconden onder de tijd van Asgreen was gedoken. De Zwitser zette zo een nieuwe kanontijd op de tabellen. Asgreen moest plaatsruimen op de hotseat.

Wout van Aert dan. Aan het eerste tussenpunt werd al snel duidelijk dat het knokken beloofde te worden voor onze landgenoot. Want daar was hij maar liefst 10 seconden trager dan Bissegger. Van Aert kwam geleidelijk aan wel onder stoom. Zo naderde hij aan het tweede tussenpunt tot op een luttele seconde van de Europese kampioen.

In het laatste deel met het vervelende klimmetje gaf Van Aert nog alles, maar uiteindelijk kon hij niet onder de tijd van Bissegger duiken. Hij strandde op vijf seconden van de Zwitser. Van Aert sluit de Ronde van Zwitserland zo af zonder ritzege.

Hopen op superdag

Even later was het dan de beurt aan Remco Evenepoel. Daags na zijn ritzege en eerbetoon aan Gino Mäder zou hij een superdag nodig hebben om de eindzege nog om zak te steken. De Aerokogel van Schepdaal startte immers met een achterstand van 46 seconden op leider Skjelmose aan de slottijdrit. Dat betekende dat Evenepoel 1,8 seconde per kilometer moest goedmaken op de Deen. En ook Juan Ayuso maakte met een achterstand van 18 seconden op Skjemmose nog kans op de eindzege.

Maar ook in een tweede etappezege had Evenepoel natuurlijk interesse. Aan het eerste tussenpunt zette de kopman van Soudal - Quick-Step alvast de beste tijd neer. Skjemose kreeg bij zijn passage aan dat tussenpunt al 24 seconden aan zijn broek gesmeerd door de Kleine van Schepdaal. Hij bleef zo op schema voor eindwinst. Met het zwaarste stuk nog in het verschiet leek het zo een tweestrijd Skjelmose-Ayuso te worden.

Ook aan het tweede tussenpunt was Evenepoel nog steeds een klasse beter dan Bissegger. Hij dook met 16 seconden onder de tijd van de Zwitser en leek zo goed op weg om deze tijdrit te winnen. Maar aan het tweede tussenpunt was Ayuso warempel sneller dan Evenepoel.

De Spanjaard trok zijn goede tijdrit ook door in het laatste deel en won zo toch ietwat verrassend de slottijdrit. Hij was acht seconden sneller dan Evenepoel. De eindzege ging naar Mattias Skjelmose, die als derde eindigde in de slottijdrit.

Top vijf tijdrit:

1. Juan Ayuso (UAE Team Emirates) in 32’25”

2. Remco Evenepoel (Soudal - Quick-Step) +8”

3. Mattias Skjelmose (Trek - Segafredo) +9”

4. Stefan Bissegger (EF Education - EasyPost) +23”

5. Wout van Aert (Jumbo - Visma) +28”

Podium eindstand:

1. Mattias Skjelmose (Trek - Segafredo)

2. Juan Ayuso (UAE Team Emirates)+9”

3. Remco Evenepoel (Soudal - Quick-Step)+45”