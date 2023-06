Hasselt

De hittegolf blijft aanhouden, en kan gepaard gaan met onweer. “Ja, er is nog steeds kans op onweer zondag. Al verwacht ik in Limburg niet al te veel problemen”, zegt HBvL-weerman Ruben Weytjens. “Het weer heeft ons vandaag al verrast, dus we moeten het wel opvolgen.”