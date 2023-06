Inbrekers betrapt in Boekt

Heusden-Zolder

Bij de politie is zaterdag rond 22.30 uur een melding binnengekomen van een inbraakpoging op de Diepeweg in Boekt. Getuigen hadden gezien hoe twee personen rond het huis liepen en ineens het alarm in werking trad. Het duo vluchtten weg in een auto richting snelweg. Ze waren niet binnen geraakt.