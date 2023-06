Hoog bezoek bij TC Maaseik: voormalig US Open-winnaar traint met Limburgs talent

In maart liet Juan Martin Del Potro weten dat hij zijn tenniscarrière nieuw leven wou inblazen in de hoop te kunnen meespelen op de US Open. De 34-jarige Argentijn, die in 2009 de US Open won, speelde zijn laatste partij in een door blessures geteisterde loopbaan in februari 2022 in Buenos Aires. Daar nam hij afscheid van de tennissport zodat hij verder elke dag zonder pijn zou kunnen leven, liet hij toen weten. Daar komt Del Potro nu op terug.

Vier keer werd de Argentijn al geopereerd aan zijn knie. Door toedoen van Koen en Zizou Bergs kwam hij in Maaseik terecht voor zijn revalidatie. Noah Martens werd gevraagd als sparringpartner. “Ik kreeg van de week een berichtje van Tom Devries, directeur van Tennis Vlaanderen, maar ik had mijn twijfels,” vertelt Mratens. “Ik dacht eerst aan een grap. Om zeker te zijn vroeg ik ook zijn voornaam. Ging het wel degelijk om de voormalige nummer drie van de wereld. Zelfs toen ik naar mijn eerste afspraak reed was ik nog onzeker. Pas toen ik hem in levenden lijve op het terrein zag staan vielen alle twijfels weg.”

Martens trainde twee keer met Del Potro. “Hij is echt een imposante figuur. Ik ben groot, maar hij is nog een stuk groter. We hebben rustig getraind omdat hij nog niet te veel mag bewegen met zijn knie. Het is een heel aangename kerel. Hij gaf mij geregeld een complimentje voor een goede bal. Tussendoor maakte hij ook tijd voor een babbeltje en hij toonde oprecht interesse. Zo vroeg hij bijvoorbeeld naar mijn studies in Amerika. Hij had natuurlijk heel wat bekijks tijdens het toernooi en hij maakte ook tijd voor foto’s. Hij komt binnenkort misschien terug en hopelijk krijg ik opnieuw de kans om met hem te trainen. Dit is een onvergetelijke ervaring die ze mij niet meer afpakken,” zegt Martens vol bewondering.

