Belgian Cats verslaan nu ook Italië en mogen als groepswinnaar naar de kwartfinales van het EK

Julie Vanloo opende traditioneel met een bom (3-0) maar Olbis Andre reageerde in the paint naar een 3-7 Italiaanse bonus. De Cats moesten meteen een versnelling hoger schakelen en namen via Antonia Delaere bij 9-7 het initiatief opnieuw over. Net toen de Cats gelanceerd leken viel het licht in de Tel Aviv uit. Na een kort onderbreking scoorde sterspeelster Cecila Zandalisini tegen een sterk verdedigende Antonia Delaere voor de eerste keer. Bij een 13-15 was er weer een korte lichtpanne. Ondertussen was Kyara Linskens met foutenlast naar de bank verdwenen. Bethy Mununga maakte een sterke invalbeurt, plukte rebounds, verdedigde sterk en scoorde ook. Na een 13-16 achterstand ging met ook Emma Meesseman na 18-16 naar een 26-22 bonusje na het eerste kwart.

© BELGA

In het tweede kwart namen de Belgische dames snel afstand. Serena-Lynn Geldof scoorde twee vrijworpen (32-24) en via opnieuw een driepunter van een sterk spelende Julie Vanloo ging het naar een maximale 38-28 bonus. Belgisch concentratieverlies en balverliezen gaf Italië echter de kans om te reageren. Na een 0-6 tussenspurtje was bij 38-34 de aansluiting een feit. De Cats hadden het moeilijk maar na een zesde assist van Julie Allemand scoorde Emma Meesseman de 43-39 ruststand in het voordeel van België.

© BELGA

Nagelbijter

De Belgian Cats misten volledig de start van de tweede helft en scoorden slechts met twee vrijworpen van Kyara Linskens die snel van een twijfelachtige arbitrage haar derde fout incasseerde. Bethy Mununga kwam haar weer vervangen en Julie Vanloo scoorde met een bom: 48-45. Een score van Julie Allemand en een bonusvrijworp zorgde voor een 54-49 Belgische tussenstand. De Italianen herstelden echter naar een 54-54 score na drie kwarts.

© BELGA

Ook de start van het slotkwart werd door de Belgian Cats gemist. Geen tempo en slechte passing zorgde snel voor een 54-58 voorsprong voor Italië. Emma Meesseman scoorde en Julie Vanloo dropte een nieuwe driepunter zodat België met een 5-0 tussenspurtje opnieuw het commando overnam: 61-60.

De wedstrijd was een heuse nagelbijter en Kyra Linskens stuwde met vrijworpen en met 2 punten van Emma Meesseman de Cats na een 10-0 naar een 66-60. Jasmine Keys lukte een bom, maar ook Julie Vanloo scoorde met een driepunter: 69-64 en met nog anderhalve minuut op de wedstrijdklok. Zandalasini incasseerde een technische fout en Emma Meesseman benutte de vrijworp: 70-64. Kyara Linskens scoorde de 72-64 en de hard bevochten Belgische zege was meteen een feit. Met een 3 op 3 en als groepswinnaar trekken de Belgian Cats dan ook naar de kwartfinale (donderdag) die in Slovenië wordt betwist.

© BELGA

België-Italië 72-64

Kwarts: 26-22, 17-17, 11-15, 18-10

België: Delaere , Resimont 0, Meesseman 20, Linskens 13, Mununga 4, Geldof 2, Becky Massey 0, Lisowa 0 , Billie Massey 0, Vanloo 23, Allemand 6