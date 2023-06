Naakte man duikt op in buurt van kapel van de Weerstand in Rotem

Dilsen-Stokkem

Een vrouw die met haar hond ging wandelen in de buurt van de kapel van de Weerstand in Rotem is zaterdagvoormiddag in het bos een naakte man tegengekomen. Rond 10.15 uur liep de vrouw vanop de parking richting hondenlosloopweide toen ze enkele meters verderop een naakte man trof. Toen ze haar hond riep, draaide de man zich om, schrok en liep het bos in.

Volgens de vrouw gaat het om een blanke, normaal gebouwde man van ongeveer 35 jaar oud. Hij had een kaal hoofd. De politie is een onderzoek gestart.