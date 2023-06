Kapster Christine kortwiekte Herman Brusselmans: “Eerst mocht zijn vriendin de staartjes afknippen”

Sinds 1986 had Herman Brusselmans (65) zijn kenmerkende kapsel. Daar is sinds kort verandering in gekomen. De kersverse vader van zoontje Roman was het naar eigen zeggen meer dan beu. “Mijn haar was dof, zo dood als een pier. Het brak af langs alle kanten.”

Kapster van dienst was Christine Wayaert, van kapsalon Xantippe in Brugge. Speciaal voor de gelegenheid kwam ze over naar Gent, om bij Brusselmans thuis de schaar in zijn iconische coupe te zetten. “Herman is een vaste klant, een zeer aangename klant ook. Als er een millimeter van zijn haar moest, dan was hij daar ook.” Dat het zijn eigen keuze was, benadrukt Wayaert. “Ik push niemand. Hij heeft trouwens genoeg persoonlijkheid om daar zelf over te beslissen. (lacht)”

Brusselmans’ vriendin Lena (28) mocht er ook de schaar inzetten. “Ik heb eerst staartjes gemaakt die zij mocht afknippen, daarna heb ik de coupe gedaan.” Omdat de haren van Brusselmans meer dan 35 cm lang waren, zal de kapster de staartjes opsturen naar Think Pink, de nationale borstkankerorganisatie die kankerpatiënten aan de vaak erg dure pruiken helpt.

Of de kapster vaak mannen over de vloer krijgt met zo’n kapsel? “Zelden. En al zeker niet om het er dan af te knippen. Het is de eerste keer in mijn hele carrière dat iemand na 37 jaar sparen beslist om er zoveel af te doen. Maar ik ben content van het resultaat, er zit nog wat rock in. Ik heb ook al mensen horen zeggen dat hij er jonger uitziet.”