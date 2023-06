Voor het eerst zal iemand anders Harry Potter spelen, Daniel Radcliffe (33) heeft waarschuwing voor zijn opvolger

De acteur, inmiddels vader geworden, heeft voor het eerst gereageerd op het nieuws over de plannen om Harry Potter nieuw leven in te blazen. — © Willy Sanjuan/Invision/AP

Dat er een televisieserie in de maak is rond tovenaarsleerling Harry Potter staat vast. Maar daarin zal geen rol meer weggelegd zijn voor diens beroemde vertolker Daniel Radcliffe (33).

De acteur, inmiddels vader geworden, heeft voor het eerst gereageerd op het nieuws over de plannen om Harry Potter nieuw leven in te blazen. Hij zegt het helemaal niet erg te vinden dat voortaan iemand anders de hoofdrol gaat spelen. Hij wijst erop dat vele andere beroemde filmpersonages ook door verschillende acteurs gestalte werden gegeven. Denk maar aan James Bond of Sherlock Holmes. “Ik besef wel als geen ander dat er momenteel ergens in de wereld een jong kereltje rondloopt wiens leven binnenkort voorgoed zal veranderen”, zegt hij. “Mij is het ook overkomen. Hoewel de laatste film inmiddels al zoveel jaren achter mij ligt, zal het mij de rest van mijn carrière blijven achtervolgen. Ook daarmee moet je rekening houden. Ik was zelf 11 jaar toen ik voor het eerst op de set stond. Dan ben je er niet mee bezig dat deze rol in je leven gaat veranderen.”

In april kondigde Warner Bros. een nieuwe serie aan gebaseerd op de boeken over Harry Potter. De serie zal te zien zijn op MAX, de nieuwe streamingdienst van Warner. De hoofdrollen worden door andere acteurs gespeeld dan in de films. Elk seizoen zal gaan over één boek uit de reeks. Het is de bedoeling dat de serie Harry Potter tien jaar lang gaat lopen op MAX.