Douwe Dedecker pakt eerste podium, Pauwels en Guelinckx boeken overwinningen, Kumpen op podium

Douwe Dedecker heeft in Oulton Park zijn eerste podium behaald in de autosport. De Breese belofte werd tweede in de Britse F4. In de GT2 in Dijon boekten Peter Guelinckx en Stienes Longin hun tweede zege van het jaar en in Boedapest was Kobe Pauwels aan het feest.

Eerst de eenzitters. In de Britse F4 in Oulton Park werd Breeënaar Douwe Dedecker (16) eerst nog 17de en tweede rookie. Maar in race 2 met omgekeerde startgrid reed The Pink Panther lange tijd in derde stelling, tot hij enkele ronden voor de finish voorbij de Brit Josh Irfan ging. Goed voor de tweede plaats, na thuisrijder Sonny Smith, en beste rookie.

In het EK voor toerwagens (TCR Europe) in Boedapest boekte Heppenaar Kobe Pauwels (18) opnieuw twee zeges. Op de Hungaroring reed het EK opnieuw samen met de World Tour. Daarin ging race 1 naar Yann Ehrlacher (Lynk&Co) met Fred Vervisch (Audi) op P5. Kobe Pauwels (Audi) ging op de baan voorbij zijn ervaren teamgenoot Tom Coronel en pakte de zege, goed voor de 10ste stek algemeen. “Een hectische race. Ik zette druk op Tom en hij maakte een foutje in bocht 1, waardoor ik langszij kwam in bocht 2. Hij dreef me nog breed, maar ik raakte hem toch voorbij.”

Race 2 ging naar Thed Bjork (Lynk&Co) in de World Tour met Vervisch op P3. Pauwels werd nu 7de algemeen en opnieuw winnaar bij de EK-rijders.

Kobe Pauwels, met links vader Koen Pauwels. — © TCR

In de Europese GT2 in het Franse Dijon boekten Peter Guelinckx en Stienes Longin hun tweede overwinning van het jaar. Daarmee blijven ze in de running voor de Europese titel. “Zelden zo een tevreden gevoel gehad”, zei Guelinckx met een brede glimlach. “Ook al omdat ik de indruk heb dat ik zeker mijn steentje aan de zege heb bijgedragen. Toen ik na de rijderswissel op kop kwam, was het kwestie van geen fouten te maken en scherpe rondetijden te blijven draaien. En hoewel de banden aan het eind helemaal op waren, de auto schoof alle kanten op, is dat me gelukt.” In de eerste race van het weekend had het duo na 3 ronden opgegeven door een probleem met een remklauw.

Anthony Kumpen, hun teambaas bij PK Carsport, was ondertussen in Brands Hatch actief in de Euro Nascar. Hij boekte een 4de en een 2de plaats. Marc Goossens werd 11de en 12de. De zeges waren voor Gianmarco Ercoli.