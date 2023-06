Helemaal klaar voor Wimbledon: Andy Murray verkeert in supervorm en wint in Nottingham zijn tweede toernooi op rij

Andy Murray (ATP 44) is klaar voor Wimbledon. De voormalige nummer een van de wereld won vorige week in Surbiton en daar voegde hij zondag met sprekend gemak het Challengertoernooi in Nottingham (gras/145.000 euro) aan toe.

In de finale was Murray in twee sets (6-4 en 6-4) te sterk voor de Fransman Arthur Cazaux (ATP 181). Het is voor Murray de tiende zege op rij. Dat is zijn beste reeks sinds 2017, toen nog als nummer een van de wereld en zonder metalen heup. Dinsdag won hij in de eerste ronde in Nottingham van onze landgenoot Joris De Loore (ATP 194).

De Schot trekt nu naar Queen’s waar hij, mits een goede prestatie, kan opklimmen tot de negentiende plek op de wereldranglijst. Murray verloor in Nottingham geen enkele set, maar op Queen’s volgt een moeilijkere test. Daar zal hij moeten afrekenen met toppers als Carlos Alcaraz (ATP 2), Matteo Berrettini (ATP 21) en Holger Rune (ATP 6).

Derde trofee van het jaar

Zijn conditie werd zondag op de proef gesteld toen hij na zijn zege in de halve finale op zaterdag om 18u30, weer op de baan moest om 11 uur voor de finale. De partij werd vervroegd uit schrik voor slechte weersomstandigheden.

Murray ging fris van start, kon meteen breaken en won de eerste set met 6-4. Door een goed opslagspel van Cazaux werd de tweede set spannender, maar Murray kon een break forceren bij 4-4 om vervolgens uit te serveren en zijn derde trofee van het jaar in ontvangst te nemen.