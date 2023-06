Waarom alleen onze Belgen juichten na winnende dart op World Cup: bijna niemand zag bizarre score van Dimitri Van den Bergh

Na afloop van de door België gewonnen kwartfinale op de World Cup of Darts ontstond er wat tumult op sociale media. Op het scorebord op tv stond namelijk dat België nog 36 had, waardoor Huybrechts dubbel 18 moest gooien om Australië uit te schakelen. Toen ‘The Hurricane’ dubbel 8 uitgooide, wist zowat niemand wat er nu precies gebeurd was.

LEES OOK. Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts winnen nieuwe thriller en staan in halve finales World Cup of Darts

De leg begon met een bizarre worp van Dimitri Van den Bergh. ‘The DreamMaker’ knalde er een triple 20 in, gooide dan op zijn eigen pijl en leek dat vervolgens nog eens te doen. Op de tv-beelden ging de score dan ook van 501 naar 441 wegens een vermeende score van 60. Dat bleef zo tot de allerlaatste winnende worp van Huybrechts. Op het tv-scorebord stond nog dat de Kempenaar 36 moest finishen en dus naar dubbel 18 moest gooien. Huybrechts raakte echter met zijn eerste pijl dubbel 8 en sprong een gat in de lucht, net als Van den Bergh.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nee, de Belgen waren niet verkeerd. Integendeel, terwijl zowat de rest van de wereld - waaronder een groot deel van de mensen van organisator PDC achter de schermen - niet goed wist wat er precies gaande was. Wat bleek? De score van Van den Berghs eerste worp was geen 60, maar 80. De flight van zijn derde pijl was er echter afgekomen en dus was de pijl moeilijk te zien, maar die stak wel degelijk in de twintig.

Caller Russ Bray had dat wél gespot, net als de twee mannen die hem bijstonden met het opschrijven van de scores. Het scorebord in de zaal was dus wel correct. De Belgen hadden nog 16 over en dus was dubbel 8 genoeg voor een zesde halve finale, tegen topfavoriet Wales.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“We hebben de titelverdediger uitgeschakeld”, glunderde Huybrechts na afloop. “Die dubbel 8 was een van de moeilijkste pijlen uit mijn carrière. Ik ben altijd uitbundig als ik scoor, maar nu was het mijn normale uitbundigheid maal 20. Toch moeten we dit snel vergeten, want over een paar uur moeten we opnieuw spelen tegen topfavoriet Wales. Maar in ons hoofd zijn wij de besten.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen