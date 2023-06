Hugo Broos stunt met Zuid-Afrika tegen Marokko in kwalificatiematch voor Afrika Cup

Het Zuid-Afrika van Hugo Broos heeft zaterdag in zijn laatste kwalificatiewedstrijd voor de Afrika Cup een knappe 2-1 zege geboekt tegen Marokko, de nummer vier van het WK in Qatar. Bij Ivoorkust maakte Simon Adingra (Union) intussen zijn debuut.

Broos en Zuid-Afrika verzekerden zich in maart al van kwalificatie voor de Afrika Cup van volgend jaar. Ook Marokko was al zeker, maar kwam op volle sterkte aan de aftrap in Johannesburg. De Zuid-Afrikanen kwamen vroeg op voorsprong dankzij een eigen doelpunt van Munir (5.). Na rust maakte Zakhele Lepasa (48.) de tweede treffer voor de thuisploeg. Marokko kwam niet verder dan de aansluitingstreffer van sterspeler Hakim Ziyech (60.). Bij de bezoekers viel Tarik Tissoudali (AA Gent) net na de 2-1 in. Halve Belg Anass Zaroury (Burnley) was net voor rust al in het veld gekomen. Ismaël Kandouss (Union) bleef op de bank. Bij Zuid-Afrika was Percy Tau (ex-Union, Club Brugge en Anderlecht) basisspeler.

Het ook al geplaatste Ivoorkust ging intussen met 3-0 de boot in bij Zambia. Bondscoach Jean-Louis Gasset gunde Simon Adingra (Union) zijn debuut in de nationale ploeg. Met Simon Deli (ex-Club Brugge), Christian Kouamé (ex-Anderlecht), Jonathan Bamba (ex-STVV) en Emmanuel Agbadou (ex-Eupen) stonden nog enkele oud-spelers van de Jupiler Pro League op het veld. Bij Zambia waren Fashion Sakala en Emmanuel Banda (beiden ex-Oostende) basisspeler. In dezelfde groep wonnen Faïz Selemani (Kortrijk) en de Comoren met 0-1 bij Lesotho. De Comoren waren al uitgeschakeld voor deelname aan de Afrika Cup.

Abdoulaye Seck, de oud-verdediger van Antwerp, hielp Senegal met een goal aan een punt bij Benin (1-1). Ook de Leeuwen van Teranga waren al zeker van kwalificatie voor de Afrika Cup. Naast Seck stonden ook Abdou Diallo (ex-Zulte Waregem), Krépin Diatta en Formose Mendy (ex-Club Brugge) aan de aftrap bij Senegal. Cheikhou Kouyaté (ex-Anderlecht) viel in.