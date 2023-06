Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts winnen nieuwe thriller en staan in halve finales World Cup of Darts

Ze blijven winnen! Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts hebben zich geplaatst voor de halve finales van de World Cup of Darts. In tegenstelling tot vorig jaren waren ze Australië wel de baas. Het werd 8-7. Nu wacht topfavoriet Wales met Gerywn Price en Jonny Clayton, dat won van Zweden.

Na de klassieker tegen Nederland in de tweede ronde - die de Belgen met 8-7 wonnen - wachtte deze keer de titelverdediger in de bloedhete Eissporthalle in Frankfurt. Vorig jaar verkochten Damon Heta - de huisgenoot van Van den Bergh - en de eeuwige Simon Whitlock hen een pandoering tijdens de koppelwedstrijd in de kwartfinales. Daarvoor wilden Van den Bergh en Huybrechts nu wraak nemen.

Van den Bergh zweepte het publiek vooraf nog op met een korte wave en mocht als eerste beginnen, altijd een voordeel. De eerste leg kwam wat traag op gang, maar Van den Bergh knalde meteen 107 van het bord voor 1-0. De Aussies moesten op de eigen leg uit hun pijp komen want de Belgen scoorden goed en kregen meteen een kans om te breaken. Van den Bergh miste een dart op de bull voor 72, maar ook Whitlock miste waarna Huybrechts er 2-0 van maakte.

De start van de Belgen was dan desastreus, met nul trippels na negen worpen. Whitlock raakte 180 en dus waren de titelverdedigers in het voordeel, waarna de break een feit was: 2-1.

Van den Bergh was even de weg kwijt met zijn trippels, die Huybrechts wel vond. En toen volgde een eerste 180 van ‘The DreamMaker’. Huybrechts zette z’n landgenoot weg op dubbel 16, Heta miste daarop en het werd 3-1 voor de Belgen. En de start op hun eigen lag was deze keer wel goed. Australië kon scorend niet volgen: break bevestigd en 4-1.

Van den Bergh pakte dan uit met een tweede 180, maar Huybrechts kon niet volgen met een hoge score. Heta pakte uit met een knalbeurt, miste dan drie pijlen op dubbel 20 maar Van den Bergh kon 107 nu niet afwerken en dus werd het 4-2.

Australië begon dan fenomenaal op de leg van de Belgen (140 en 180). Huybrechts deed nog wat tegen met zijn eerste 180, waarna Whitlock er 4-3 van maakte voor de break.

Leg acht ging gelijk op. De Belgen leken even in het voordeel, tot Huybrechts een mindere beurt had en Heta een sterken. Whitlock maakte het af op dubbel 20 voor 4-4. Alles te herdoen dus in de strijd naar acht gewonnen legs. Heta kreeg dan een kans op een break maar miste op dubbel 10. Gelukkig en Huybrechts zorgde op dubbel 12 voor 5-4. Op de worp van de titelverdedigers ging het opnieuw gelijk op. Heta miste eerst nog op 120, maar zijn kompaan raakte wel weer zijn dubbel: 5-5.

De spanning was te snijden in een van de beste partijen tot nu toe op deze World Cup. Van den Bergh stond onder druk, maar maakte er met z’n eerste pijl op dubbel 18 6-5 van. Tijd om te breaken? De Belgen zetten Australië onder druk en Huybrechts kreeg twee pijlen voor de break. Heta faalde dan zelfs drie keer: 7-5 voor België!

Van den Bergh startte minder met 60, maar dat deed ook Heta. Dan kwam er een 100 van Huybrechts en… een 180 van Whitlock. Voordeel Australië. Van den Bergh miste een kans op 104 en Heta gooide 80 van het bord: 7-6. Australië was dan outstanding op de eigen leg en dus werd het een nieuwe decider voor de Belgen.

Van den Bergh gooide triple 20 maar raakte dan twee keer zijn eigen pijl, waarna Heta 140 gooide. Dat deed echter ook Huybrechts… en Whitlock. Gevolgd door eentje van Van den Bergh. Er stond nog 65 op het bord, maar Van den Bergh miste die. Heta kwam terug voor 120… en miste. Over aan Huybrechts voor dubbel 8… binnen! Goed voor een zesde halve finales op het WK voor landenteams en dat tegen topfavoriet Wales. In 2013 haalden de Belgen de finale.

Andere uitslagen:

Wales - Zweden 8-5

Schotland - Frankrijk 8-0