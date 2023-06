Pascal Smet (Vooruit) stapt op als staatssecretaris na heisa rond bezoek van Iraanse burgemeester aan Brussel

Drie weken na de vrijlating van Olivier Vandecasteele in ruil voor de Iraanse diplomaat Assadollah Assadi was de burgemeester van Teheran eerder deze week op bezoek in Brussel. Burgemeester Philippe Close (PS) nodigde Alireza Zakani zelfs uit op het stadhuis, waar hij poseerde met een brede lach op het gezicht samen met een kransje burgemeesters van steden uit alle uithoeken van de wereld. De gelegenheid van de bijeenkomst? De Brussels Urban Summit, een internationale conferentie rond duurzame ontwikkeling en sociale ontwikkeling van steden.

De burgemeester van Teheran tussen collega’s van over de hele wereld in het Brusselse stadhuis. — © rr

De aanwezigheid van de Iraanse delegatie stuitte echter op veel verzet. Dat ze in de huidige omstandigheden een visum konden krijgen voor ons land kwam op veel kritiek te staan. Vooral dan op federaal minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (verantwoordelijk voor de uitreiking van visa) en Brussels staatssecretaris Pascal Smet. Hij is in het Brussels Gewest bevoegd voor buitenlandse kwesties. Buitenlandse Zaken zou in eerste instantie een negatief advies hebben gegeven, wat erna aangepast zou zijn “na aandringen van Smet”.

Hoewel hij eerder deze week aangaf “geen druk te hebben uitgeoefend” op Buitenlandse Zaken, heeft Smet nu onverwacht een persconferentie bijeengeroepen. Voorlopig is niet duidelijk wat hij daar precies gaat zeggen, al is het niet uitgesloten dat hij zijn ontslag aankondigt.

Volgens La dernière heure zou Ans Persoons, nu schepen van Stedenbouw in Brussel voor de socialisten, Smet mogelijk opvolgen als staatssecretaris.

