Psychologe dacht dat “niets haar nog kon verrassen”, tot twee Oekraïense soldaten haar vertelden dat ze gecastreerd waren door dronken Russen

Seksueel geweld tegen mannen is een onderbelicht onderdeel van de oorlog in Oekraïne, zo meldt een Oekraïense psychologe. Twee van haar patiënten werden in gevangenschap gecastreerd door dronken Russen.

De ene is 25 en werd een maand gevangen gehouden door de Russen, de andere is 28 en verbleef drie maanden in krijgsgevangenschap. Na hun terugkeer werden beide Oekraïense soldaten doorverwezen naar Anzhelika Yatsenko, een psychologe die zich ontfermt over de “zwaarste gevallen”. Maar een maand lang durfden de twee niet te vertellen wat hen overkomen was. Ze konden het niet.

“Ze waren allebei suïcidaal”, aldus Yatsenko. “Ik wist uit eerdere gevallen dat ze waarschijnlijk waren gevallen. Als iemand die de moeilijkste gevallen krijgt doorverwezen, is het moeilijk om me nog te verrassen. Maar toen ze me uiteindelijk vertelden wat hen overkomen was, wist ik voor het eerst in mijn carrière niet wat ik moest zeggen. Ik had nog nooit zoiets vreselijks gehoord. Ik vertelde hen dat ik even naar het toilet moest, omdat ik niet wilde dat ze me zagen huilen. Ik wilde niet dat ze zouden denken dat er geen hoop meer was.”

De Russen zeiden tegen hen: we doen dit zodat jullie geen kinderen kunnen krijgen. Voor mij is dit genocide.” Psychologe Anzhelika Yatsenko

De twee mannen bleken tijdens hun gevangenschap niet alleen gemarteld en meermaals bewusteloos geslagen, maar ook met een mes gecastreerd te zijn door dronken Russen. “Als er al ergens een hel bestaat, dit was erger”, zo getuigde een van beide mannen.

“Een van hen vertelde me: ik weet niet hoe ik nog leef, er was zo veel bloed”, aldus Yatsenko. Al benadrukte ze dat het hier natuurlijk niet alleen om fysieke schade gaat. “Stel je voor: het zijn jonge mannen nog maar aan het begin van hun seksuele leven en binnen een seconde wordt dat beëindigd. Ze voelen nog iets, al die hormonen, maar ze kunnen niets doen. Voor een jonge man is dat toch iets van het ergste dat er kan gebeuren. Hun waardigheid is zo zwaar beschadigd, het is onmogelijk om te vergeten. De Russen zeiden tegen hen: we doen dit zodat jullie geen kinderen kunnen krijgen. Voor mij is dit genocide.”

Nu het Oekraïense tegenoffensief begonnen is, lijkt de oorlog een steeds grotere tol te eisen. Toch zijn er nog steeds tal van meldingen van soldaten die ondanks zware verwondingen - sommigen verloren zelfs armen of benen - na behandeling terug wilden keren naar het front. Zelfs een van de twee gecastreerde soldaten meldde zich opnieuw aan. “Hij stond erop”, aldus de psychologe. “Hij zegt dat hij nodig is en dat het makkelijker is om te zijn op een plek waar geen vrouwen zijn. Gezien hetgeen er gebeurd is, denk ik dat hij vooral Russen wil vermoorden. Al vrees ik dat hij misschien het gevoel heeft dat zijn leven niets meer waard is en hij gewoon dood wil.”

Sinds de oorlog in Oekraïne begin vorig jaar begon, zijn er langs beide zijden al duizenden soldaten gevangen genomen. Hoewel er weinig of geen officiële cijfers worden vrijgegeven, vinden er wel periodieke uitwisselingen van gevangenen plaats. Afgelopen maandag plaatste president Volodimir Zelenski nog een video online waarin hij opmerkte dat er tot nu toe 2.526 Oekraïense krijgsgevangen waren teruggestuurd.”