Rusland lijdt “zwaarste verliezen sinds strijd om Bachmoet”: “Zaterdag 650 Russische soldaten gedood”

Er zijn momenteel hevige gevechten aan de gang op verschillende fronten in Oekraïne die zowel aan Russische als Oekraïense zijde een zware tol eisen, aldus het Britse ministerie van Defensie in hun dagelijkse update over de oorlog. Hoewel Londen geen schatting geeft van het aantal slachtoffers, “leden Russische troepen de voorbije dagen wellicht de zwaarste verliezen sinds de slag om Bachmoet in maart”.

De zwaarste gevechten zouden nu plaatsvinden in de oblast Zaporizja, in het westen van de oblast Donetsk en rond Bachmoet, klinkt het. Oekraïne is er in het offensief en boekt kleine vorderingen, luidt het nog. In het zuiden slaagt Rusland er dan weer in om geslaagde defensieve acties uit te voeren.

220.000

Volgens een update van de generale staf hebben de Oekraïense strijdkrachten zaterdag naar schatting 650 Russische soldaten gedood. Het zou het geschatte dodental voor Russische troepen sinds de invasie in Oekraïne op liefst 219.820 brengen. De cijfers konden echter niet onafhankelijk worden geverifieerd. Er werd ook nog gemeld dat er zaterdag 7 Russische tanks en 23 pantservoertuigen werden vernietigd.

“Route naar de Krim”

Ondertussen meldt persagentschap Reuters op gezag van de door Rusland geïnstalleerde functionaris Vladimir Rogov dat Oekraïense troepen de nederzetting Piatykhatky aan het strijdfront van Zaporizja hebben overgenomen. “De golfachtige offensieven van de vijand leverden resultaat op - ondanks ook enorme verliezen langs hun kant”, aldus Rogov. Ook de bekende Russische milblogger WarGonzo meldt dat Russische troepen de omgeving hebben verlaten.

Als het nieuws klopt, gaat het om de eerste dorpswinst van de Oekraïners in bijna een week. Het zou ook een duidelijke escalatie van het offensief op de meest directe route naar het Krim-schiereiland markeren - hoewel de Russische verdediging hier naar verluidt het sterkst zou zijn.