Hasselt

In 1.000 geselecteerde Limburgse tuinen zijn zondag telkens 6 theezakjes ingegraven en een slimme bodemsensor geplaatst die het leven in de tuinbodems in kaart gaan brengen. Het onderzoek van Universiteit Hasselt samen met Het Belang van Limburg en het Vlaamse Departement Omgeving.