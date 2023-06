Belgische darters verklaren bizar tafereel met publiek, nu willen ze wraak op World Cup: “Iedereen die aan ons twijfelde: we zijn terug”

Dimitri Van den Bergh en Kim Huybrechts wonnen zaterdag een “echte klassieker” tegen Nederland en staan vandaag in de kwartfinales van de World Cup of Darts tegenover Australië, een land waarmee ze nog een eitje te pellen hebben.

Van ijzingwekkende taferelen op het podium tot dolle vreugde. Het kan verkeren. Van den Bergh en Huybrechts beloofden plechtig hun persoonlijke problemen ondergeschikt te maken aan het strijden voor de wereldtitel en dat deden ze met succes. Zaterdag versloegen ze voor het eerste Nederland op de World Cup, met 8-7 na een ware thriller.

“Het was een klassieker”, lachten de twee na afloop. “Maar dat is altijd met België en Nederland, in elke sport.” Waar ze afgelopen donderdag nog apart een interview gaven, zaten ze nu als twee ogenschijnlijk enthousiaste vrienden naast elkaar. “Happy days. Stel je voor dat we elkaar zouden mogen. Stel. Je. Voor!”, werd er al schaterlachend gezegd.

Al deed Van den Bergh op het einde iets wat Huybrechts niet zo leuk vond. ‘The Hurricane’ maakte naar eigen zeggen een foutje door met nog 94 op het bord voor de bull te gaan en niet triple 18. Maar hij had met “misschien wel mijn beste worp van de match” (triple 14) ‘The DreamMaker’ wel weggezet op dubbel 16 voor de match. Het publiek ging zich echter mengen door rumoer te maken. Van den Bergh ging even aan de oche staan, maar bedacht zich en draaide zich om naar het publiek. Na een woordje met zijn landgenoot staarde hij de dartsfans ei zo na dood, om vervolgens de match te winnen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wat ging er door het hoofd van Van den Bergh? “Je staat daar voor je natie, niet alleen voor jezelf”, klinkt het. “Ik speelde in de Premier League dit seizoen en de sfeer was altijd geweldig, heel luid. Ik stond daar en ik wist van: Ja, ik weet perfect wat ik moet doen. Maar ik was zó nerveus dus ik draaide mezelf om en wilde het publiek laten weten van: Komaan, geef me nog wat meer energie. Hoe meer, hoe beter...”

“...Ik haatte het. Ik vond het echt helemaal niet goed”, valt Huybrechts met een grote glimlach in. “Hij was echt van: Focus je op je darts, gooi gewoon die drie pijlen”, zegt Van den Bergh. “Dat is eigenlijk ook wat mijn vader altijd tegen mij zei: Je hebt drie pijlen en je hebt er maar eentje nodig. Dus wat er ook aan de hand was, ik wist perfect wat ik moest doen want daar train ik verdorie elke dag voor. En het werkte. Ik wist even niet wat ik moest doen op dat podium.”

Whitlock en Heta waren in de tweede ronde met 8-6 te sterk voor Kroatië. — © PDC

Payback

Nu volgt er dus een nieuwe kwartfinale-clash met het Australië van veteraan Simon Whitlock en Damon Heta, de huisgenoot van Van den Bergh. Vorig jaar verkochten de Aussies de Belgen een pandoering in de koppelwedstrijd om erna de wereldtitel te pakken.

“Ik ga als, de oudere speler, Dimitri nu wat moeten kalmeren. Want we spelen tegen een van zijn beste vrienden, een enorme uitdaging. Dat wordt dus ook een mentale strijd, eentje die ik niet heb maar hij dus wel. Plus, ze hebben ons vorig jaar van het podium geveegd”, zegt Huybrechts. “Dat wordt dé strijd”, aldus zijn landgenoot. “Niet meteen tegen wie we spelen, maar de herinnering aan de match van vorig jaar. Het is payback time.”

En daarna wacht misschien Wales. “We hebben écht de zwaarste route naar de finale. Nederland, Australië, waarschijnlijk Wales en dan Engeland of Schotland. Maar we zijn niet bang. Het is koppels, dat maakt alles anders. We hebben vandaag bewezen dat we terug één team zijn, aan iedereen die aan ons getwijfeld heeft.”

© PDC

Maar ook de Aussies zijn van niemand bang, zo bleek na hun zege tegen Kroatië. “Ik denk dat het meer betekent voor de anderen om te proberen ons te verslaan,” aldus Heta. “De druk ligt bij hen, want wij hebben België. Volgens mij hebben ze allebei nog een wereldbeker gewonnen toch? Dus ja, het is aan hen om te proberen ons te passeren, denk ik.”

Whitlock trok vervolgens de favorietenrol naar zich toe. “We spelen veel koppeltoernooien in Australië en we zijn de titelverdediger. Ik vind eigenlijk dat we wel de favoriet zijn.”